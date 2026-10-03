Jefe de patronal española sobre Venezuela: "Cambias a Franco y Franco monta la democracia"

"Cuando parecía que, vamos a ver si desaparece una dictadura brutal, se coloca a alguien que sigue siendo el mismo. Es decir, cambias a Franco y Franco es el que monta la democracia. Son cosas que te dejan descolocado", sostuvo Garamendi.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) participó este sábado en un diálogo en el Foro La Toja en Galicia (noroeste de España) con el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, sobre los retos institucionales y políticos del espacio iberoamericano.

El recién reelegido presidente de la patronal resaltó la importancia de América Latina para las empresas españolas y el hecho de que España sea, tras Estados Unidos, el país que mas invierte en la región.

Pero a renglón seguido lamentó que muchos países de Iberoamérica hayan tratado mal, a su juicio, a empresas españolas, subrayó que la inseguridad en la región muchas veces es muy alta y han sufrido regulaciones y "expropiaciones profundas" que han provocado que bastantes se hayan ido retirando.

Recalcó que las empresas necesitan confianza y estabilidad de los países y, aunque precisó que la situación está cambiando, lamentó las consecuencias del denominado "efecto Puebla", en referencia al impacto de la reunión que tuvieron en 2019 en esa localidad mexicana lideres políticos de la izquierda latinoamericana.

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Al hilo de ello aludió al incremento de la inseguridad ciudadana en Chile, que dijo que él mismo pudo constatar hace dos años en su capital, porque "el señor (Gabriel) Boric (el anterior presidente chileno) había destrozado el país", aunque añadió que ahora parece que las cosas están cambiando con el Gobierno del conservador José Antonio Kast.

"Pensar que España quiera ser el líder de Puebla, como hemos visto en algunos casos, no es la mejor solución", explicó a continuación.