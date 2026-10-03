León XIV releva al arcipreste de la Basílica de San Pedro del Vaticano

Gambetti sustituirá al frente de la archidiócesis a Bruno Forte, cuya renuncia al gobierno pastoral fue aceptada por el pontífice, indicó la nota, que no detalla quién será su sucesor.

Con este nombramiento, el purpurado dejará sus responsabilidades en la basílica vaticana, que desempeñaba por designación del fallecido papa Francisco.

Además del cargo de arcipreste, Gambetti dejará también sus funciones como vicario general de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano y presidente de la Fábrica de San Pedro, puestos para los que fue designado por el pontífice argentino en febrero de 2021.

La Fábrica de San Pedro es la institución encargada de la administración, conservación y mantenimiento de la basílica vaticana, así como de las obras de restauración y de la custodia de su patrimonio artístico y arquitectónico.

Gambetti (Castel San Pietro Terme, Bolonia, 1965) se licenció en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Bolonia y en 1992 ingresó en la Orden de los Frailes Menores Conventuales.

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Posteriormente obtuvo el bachillerato en Teología en el Instituto Teológico de Asís y la licenciatura en Antropología Teológica en la Facultad Teológica de Italia Central, en Florencia.

Entre 2013 y 2020 ejerció como custodio general del Sagrado Convento de Asís, antes de que Francisco lo nombrara cardenal en noviembre de 2020.

Además, el 2 de junio de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2024, Francisco lo nombró juez del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Gambetti es también miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.