Letones votan con la mente en la guerra en Ucrania y la economía del país

Kārlis, de 22 años, dijo a EFE que decidir a quién votar le había resultado difícil y le había llevado mucho tiempo, debido a la gran cantidad de programas electorales y debates televisivos, aunque señaló que lo fundamental eran el apoyo a Ucrania y mejorar la situación del país.

"Lo principal es que esas cuestiones fundamentales estén en consonancia con el apoyo a Ucrania o el crecimiento económico. O también con la moralidad y otros asuntos. Todo lo demás es más bien secundario", afirmó.

Liga, una madre que acudió a votar con sus dos hijos pequeños, reconoció a EFE tras salir del colegio electoral que su decisión electoral "había sido muy difícil".

"Si dependiera de mí, votaría por personas concretas, no por partidos políticos", dijo.

Ella comentó que estaba casada con un oficial de las Fuerzas Armadas de Letonia y que estaba "muy preocupada por lo que está sucediendo en el mundo" en una clara alusión a la guerra de agresión rusa en Ucrania y al conflicto en Oriente Medio.

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Odrija, una joven, afirmó a EFE que se decidió por quién votar "en el último momento".

Para ella, los temas principales en estas elecciones eran "la situación en el mundo y en Letonia, la seguridad, la defensa, los derechos humanos, mi vida cotidiana, la economía, las pensiones y la educación".

Valerija, una trabajadora jubilada del ámbito cultural, apuntó a EFE que tenía decido a quién votar antes de que terminara la campaña.

"Sigo muy de cerca y con gran intensidad toda la actualidad. Escucho con atención a cada representante y analizo su labor. Y eso también me dio esa oportunidad, así que vine, cogí con confianza una papeleta y voté", expuso.

Tanto Kārlis como Liga, Odrija y Valerija expresaron opiniones que reflejan los principales temas planteados en la campaña, especialmente en las coberturas mediáticas y los debates públicos.

La defensa, la economía y la polémica en el país sobre la Convención de Estambul contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, así como los derechos de las personas LGBT dominaron el periodo más intenso de la campaña.

Un 15,96 % de los 1,55 millones de letones convocados a las urnas había votado a mediodía, según datos de la Comisión Electoral Central.

Entre los votantes figuraba el presidente del país, Edgars Rinkēvičs, quien animó a participar en los comicios.

"Estaré en desacuerdo con aquellos que digan que no hay a quién votar. No hay persona, ni partido ni político que sea perfecto. Nunca fue así y nunca lo será. Pero siempre puedes encontrar algo que esté más cerca de lo que dice tu corazón, independientemente de que sea un partido grande o pequeño", dijo el jefe de Estado.

En las presentes elecciones se presentan catorce partidos políticos, que necesitan obtener al menos el 5 % del total de votos para conseguir escaños en el Parlamento, o Saeima, compuesto por 100 escaños.

Los colegios electorales cerrarán en Letonia a las 17.00 GMT (20.00 hora local) y los votos serán recontados a mano por los funcionarios electorales.

No se esperan los resultados definitivos hasta el domingo durante el día, ya que el recuento de votos de los colegios electorales de Australia, América del Norte y Sudamérica se recibirá en diferentes momentos debido a las distintas zonas horarias.

Lista Unida (AS), el partido del primer ministro interino Andris Kulbergs, parte como favorito, pues los sondeos de intención de voto le atribuían un 22,7 %, por delante de la formación populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV, alrededor de un 13 %) y la socialconservadora coalición Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL, un 14 %).

Los socialdemócratas Progresistas (P) se mueven escasamente por encima del 10 % y el resto de formaciones se mueven por debajo de esa cifra.

Así ocurre con la nacionalista Alianza Nacional (NA, 8,7 %), la centrista JV (6,8 %) y los ecologistas y socialconservadores de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS, 6,5 %).