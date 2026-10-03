Los rehenes israelíes reconstruyen sus vidas tras Gaza: bodas, nacimientos y libros

Durante dos años se convirtieron en una presencia cotidiana en la sociedad israelí, con sus nombres y fotografías empapelando calles, comercios y manifestaciones. Ahora, la incertidumbre sobre quién seguía con vida y cuándo volvería a casa ha desaparecido, pero, para muchos israelíes, permanece la atención sobre como reconstruyen sus vidas.

Durante meses, cada liberación fue seguida en directo, con el país pendiente de cada imagen y testimonio de los supervivientes. La mayoría escogieron la privacidad mientras emprendían el proceso de recuperación, en muchos casos física y, según un informe del Directorio Médico del Ministerio de Sanidad israelí, en todos ellos psicológica.

Pero, durante el año transcurrido desde su puesta en libertad, llegaron momentos que, pese a pertenecer a su intimidad, volvieron a convertirse en acontecimientos públicos.

Sus bodas, embarazos y nacimientos han sido seguidos con especial atención en todo Israel. El colombiano-israelí Elkana Bohbot, secuestrado en el festival Nova y liberado en octubre de 2025 tras 738 días, regresó con su esposa, Rivka, y su hijo. En agosto de 2026, la pareja tuvo una hija con una celebración generalizada.

Emily Damari, liberada en enero de 2025 después de 471 días de cautiverio, se casó tras su regreso con la influencer israelí Danielle Amit, en lo que muchos medios locales calificaron como una de las bodas del año.

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Los exrehenes Eliya Cohen y Ziv Abud, separados durante el cautiverio de él, se comprometieron después de su liberación en febrero de 2025 y se casaron este agosto.

Si bien muchos exrehenes optaron por mantener los detalles de su cautiverio en privado, otros decidieron hacer públicas sus experiencias y relatar lo vivido durante los meses que permanecieron en Gaza.

Eli Sharabi, liberado en febrero de 2025 después de 491 días, publicó el libro 'Hostage' ('Rehén'), en el que relata su cautiverio y la pérdida de su mujer y sus dos hijas, asesinadas durante el ataque del 7 de octubre.

Omer Shem Tov, liberado después de 505 días, también publicó en 2026 un libro sobre su experiencia. Antes de que termine el año saldrán además publicadas las memorias del exrehén Luis Har, en las que relata su rescate por el Ejército israelí en febrero de 2024.

Andrei Kozlov, liberado en junio de 2024 después de 246 días, trasladó parte de sus recuerdos a la pintura. Según contó en entrevistas, fue precisamente durante su cautiverio cuando empezó a dibujar, después de que uno de sus secuestradores le diese una libreta y un lápiz.

El regreso, sin embargo, no ha cerrado el episodio. Los exrehenes han descrito dificultades para recuperar rutinas, relaciones familiares y una sensación de normalidad.

Evyatar David, liberado en octubre de 2025 después de más de dos años, ha hablado públicamente de estrés postraumático que padece y de las dificultades que todavía afronta. Otros supervivientes, como Segev Kalfon (también liberado en esas fechas), han relatado problemas físicos derivados de las condiciones en las que permanecieron retenidos.

Algunos testimonios han incluido además denuncias de violencia sexual. Entre estos relatos han tenido especial impacto los de los exrehenes Rom Breslavski, Guy Gilboa-Dalal, Keith Siegel y Amit Soussana.

Con todos los rehenes fuera de Gaza, las circunstancias que llevaron a su captura y liberación, así como al asesinato de unas 1.200 personas, se han convertido en uno de los principales asuntos de la campaña electoral de cara a los comicios previstos para el próximo 27 de octubre.

Tras semanas plagadas de escándalos después de que la prensa israelí afirmara que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió advertencias de Egipto y Emiratos Árabes Unidos antes de que se produjera el ataque liderado por Hamás, el mandatario ha negado haber recibido avisos concretos y ha atribuido el fracaso a las estructuras militares y de seguridad israelíes.

Paralelamente, los partidos que conforman la oposición se han hecho eco de las acusaciones en sus discursos de estas semanas, en los que han afirmado que el hecho de que el primer ministro no haya permitido el establecimiento de una comisión estatal que investigue los hechos es una prueba de su responsabilidad.

Algunos de los rehenes han llegado además a dar el salto a la política, como Ohad Ben Ami, incorporado como candidato honorario de Yashar! (¡Recto!), el partido opositor que lidera las encuestas. También los familiares de los exsecuestrados han dado ese paso: Talik Gvili, madre de Ran Gvili, ocupa un puesto en las listas del Likud, el partido de Netanyahu.