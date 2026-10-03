Marcha por vivienda en Madrid reúne a 70.000 personas y la de Valencia registra incidentes

Las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas se producen tras el rechazo este viernes en el Congreso a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027.

Miles de personas abarrotaron a primera hora de la tarde la Plaza de Cibeles de Madrid, donde confluyeron las cuatro columnas de la manifestación, que congregó a unos 70.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno en la región.

Esta marcha, encabezada por una pancarta que llama "Hacia la huelga general", es una de las más de 50 que se van a celebrar a lo largo de este sábado en distintas ciudades de España para reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los fondos buitres.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu destacó que esta movilización es gracias a Maricarmen, a su valentía y su ejemplo, que ha hecho "prender la chispa", en referencia a la anciana madrileña desahuciada el pasado 23 de septiembre y que gracias a la presión social podrá volver a su casa.

"Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él", subrayó Racu.

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Mientras, en la manifestación en la ciudad de Valencia (este) se vivieron momentos de tensión al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

Por su parte, las entidades convocantes de la manifestación prevista para esta tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (este) decidieron suspenderla debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Ante las fuertes lluvias que se esperan para esta tarde en el litoral de Barcelona, el Sindicat de Llogateres explicó en un mensaje en sus redes sociales que cambian la fecha de la manifestación al próximo lunes, 5 de octubre.

El presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, expresó este sábado su respeto a las protestas por la vivienda, pero adelantó que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general porque, a su juicio, eso sería "ilegal".