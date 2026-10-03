Merz expresa su confianza en el futuro de Alemania en el Día de la Unidad de Alemania

"Sigue siendo posible un buen futuro en la Alemania reunificada", dijo Merz en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que se ve al jefe del Gobierno alemán en la terraza de la Cancillería Federal, en Berlín.

"Festejamos el día 3 de octubre, es nuestro día nacional y me alegro por este día", abundó el canciller, quien apuntó que él entiende que los alemanes también se alegran en esta jornada, en la que el canciller viajó a Bremen, norteña ciudad-estado germana, para participar en los actos principales de celebración del 36º día de la Unidad de Alemania.

"Tengo la impresión que la mayoría de los alemanes, del este y el oeste, siguen alegrándose por este día", apuntó, además de celebrar que Alemania es un país que genera bienestar y cuyos ciudadanos tienen la "fuerza" para hacer posible la mejora del país .

"Vivimos en libertad, y vivimos -y espero que así sea de forma duradera- en paz", agregó, en una alusión al inestable escenario geopolítico abierto por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.