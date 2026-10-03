Paramilitares "ejecutan" a más de 25 civiles en el centro de Sudán, según una ONG local

La Red de Médicos de Sudán condenó en un comunicado "las perturbadoras imágenes que circulan" de las "ejecuciones", unas "impactantes escenas que revelan la magnitud de las violaciones cometidas contra la población civil en zonas bajo el control de estas fuerzas".

Indicó que este crimen, del cual no se detalla cuándo ocurrió, "se ve agravado por indicios de que los asesinatos se llevaron a cabo por motivos étnicos, bajo la acusación de que las víctimas apoyaban o simpatizaban con las Fuerzas Armadas Sudanesas".

La ONG subrayó "la urgente necesidad de una acción internacional inmediata para detener las reiteradas violaciones que se cometen contra la población civil en las zonas afectadas por el conflicto".

Hasta el momento, los paramilitares no han reaccionado ante esta información.

Este suceso se produce mientras el Ejército sudanés anunció ayer, viernes, que había ampliado su control en Kordofán del Norte al recuperar la zona de Al Mazroub del dominio de los paramilitares.

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Al Mazroub era uno de los pocos focos que tenían los paramilitares en Kordofán del Norte, mientras que el Ejército regular busca controlar todo el estado, que forma parte de la extensa región del Kordofán.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.