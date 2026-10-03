Royal Air Maroc aclara que el copiloto de Flydubai no trabajó para la aerolínea marroquí

RAM indicó que el copiloto siguió en 2025, en el seno de la compañía, una formación teórica de tres meses "previa a una eventual contratación". Al término de ese periodo, "su candidatura fue descartada", según un comunicado de la aerolínea publicado por la agencia de noticias oficial marroquí MAP.

La compañía no precisó los motivos por los que decidió no contratarlo.

La aclaración de RAM se produce después de que algunos medios informaran de que el copiloto había trabajado anteriormente para la aerolínea marroquí.

La Fiscalía General emiratí confirmó este sábado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, el cual no fue identificado, "inició la ejecución de un atentado terrorista" al atacar al piloto con un "hacha de emergencia".

Explicó que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina e "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

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Igualmente, el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shams, aseveró que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales", al tiempo que añadió que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

El canal saudí Al Arabiya y CNN afirmaron, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.