Trump se moviliza a un mes de las legislativas que ha convertido en un "autorreferéndum"

Tras pedir a sus votantes que imaginen que su nombre está en cada una de las papeletas electorales, Trump se enfrenta al examen en las urnas en un momento en que su popularidad está en mínimos históricos (la media es de un 36% de aprobación y alcanza un 60 % de desaprobación) .

Se trata de una cita electoral clave porque decidirá quién controla el Congreso los dos próximos años, es decir, va a determinar si Trump podrá llevar a cabo su agenda política, si se encontrará con un bloqueo legislativo hasta 2028 o incluso si pudiera enfrentarse a un proceso de destitución impulsado por los demócratas.

Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes para una legislatura de 2 años y 35 de los 100 que componen el Senado, donde los legisladores sirven mandatos de seis años.

Además se eligen cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados.

Al mismo tiempo habrá referendos sobre las llamadas "proposiciones", que contemplan nuevas leyes o enmiendas que afectan a temas que van del matrimonio igualitario en Virginia a las protecciones al aborto en Nevada y Misuri.

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El Partido Republicano se juega en las urnas conservar la exigua mayoría que ahora tiene en ambas Cámaras (6 escaños en el Senado y 4 en la Cámara de Representantes).

En lo que se refiere a la Cámara Baja, los territorios más disputados son entre 40 y 50 de los 435 distritos en lo que se dividen los 50 estados del país y casi todas las carreras decisivas se sitúan en Texas, California, Nueva York, Pensilvania, Michigan, Florida, Arizona, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia y Wisconsin.

Los principales campos de batalla del Senado se concentran en los estados de Alaska, Iowa, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio y Texas.

Trump ya comenzó su campaña de movilización esta semana con mitines en Texas, Oklahoma y Alabama, a la que le sigue una visita hoy a Ohio -donde el republicano Jon Husted intenta retener el escaño frente al exsenador demócrata Sherrod Brown- y otra el lunes a Nebraska.

La guerra en Irán se ha convertido en uno de los ejes de la campaña electoral no solo por su dimensión geopolítica, sino principalmente por cómo ha encarecido los combustibles que usan a diario los estadounidenses.

Una encuesta de The Wall Street Journal de finales de septiembre elevó al 60% el porcentaje de ciudadanos que cree que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas del país; solo el 25% considera que las han mejorado.

Ante este escenario de rechazo, son muchos los candidatos republicanos que han empezado a marcar distancias con el presidente y a reforzar sus perfiles alejados de la Casa Blanca.

El cruce de encuestas refleja una mayor intención de voto demócrata que republicana, con una ventaja de siete a ocho puntos a nivel nacional.

Lograr el control de la Cámara de Representantes se antoja como la meta más accesible para los demócratas, que tendrán más complicado hacerse con el Senado.

En estas legislativas resulta relevante el papel que puedan desempeñar los hispanos por los recelos de muchos de ellos a la política migratoria de Trump: si en 2024 casi la mitad votó por él, ese apoyo se reduce ahora al 29%, según las encuestas.

En todo caso, aún falta un mes de intenso pulso electoral entre republicanos y demócratas para saber si se cumple o no la tradición política estadounidense que apunta a que en las elecciones de medio mandato el partido del presidente suele perder poder en el Capitolio.