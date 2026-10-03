Un muerto y tres heridos en ataque ruso contra un buque civil en ciudad ucraniana de Odesa

"Como consecuencia del ataque, ha fallecido un marinero en sala de máquinas y otros tres miembros de la tripulación han resultado heridos", indicó en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, en el que expresó su sincero pésame a los familiares de la víctima mortal.

La Administración de Puertos Marítimos de Ucrania, que denunció este "ataque deliberado contra la navegación civil", subrayó que Rusia sigue aterrorizando a la flota mercante y a los marineros, que cada día arriesgan sus vidas para mantener operativas las rutas marítimas ucranianas.

Esta ataque tuvo lugar después de que el pasado lunes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunciara otro ataque ruso contra un navío con bandera de Palau en la región de Odesa.

Once días antes, otro ataque ruso contra un barco con bandera de Tanzania en el mar Negro mató al capitán e hirió a otros tres miembros de la tripulación, según recogió la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.