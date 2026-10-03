Venezuela reitera su rechazo al laudo de hace 127 años que otorgó el Esequibo a Guyana

"A 127 años de aquel artificio, viciado de nulidad desde sus orígenes, Venezuela ratifica sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y reafirma la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial, a través de un arreglo practico, satisfactorio y mutuamente aceptable", dijo en un comunicado el Gobierno de Venezuela que califica el laudo de inválido.

En ese sentido, reiteró la invitación a Guyana para establecer un "diálogo directo" como "único camino para sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región".

Venezuela asegura que el laudo de 1899 fue un despojo orquestado por viejas potencias extranjeras y desde entonces Georgetown administra el territorio en disputa, que es rico en minerales y petróleo.

Caracas declaró nulo este dictamen en 1962 al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades. Cuatro años después se firmó el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que las partes se comprometieron a buscar una solución pacífica a través del diálogo directo.

Pero ante la falta de avances, el caso pasó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una jurisdicción que Venezuela no reconoce.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró en esta jornada que Venezuela no avalará la decisión que emane de esta corte.

"Cualquier solución efectiva deberá surgir de la negociación entre ambos países. Ratificamos nuestro compromiso con la legalidad y las buenas relaciones de vecindad en la defensa de nuestros derechos", añadió Rodríguez en un mensaje en Telegram.