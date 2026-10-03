Viceprimer ministro emiratí visita al piloto indio de Flydubai en el hospital en Abu Dabi

"Durante una visita al capitán Smit Machchhar, piloto de Flydubai que personifica los más altos grados de valentía, responsabilidad y respeto por la vida humana, le expresamos nuestro más sincero reconocimiento y admiración, tanto nosotros como el liderazgo de la nación", dijo el también príncipe heredero de Dubái en su cuenta oficial de X.

En las imágenes aparece el político dando un beso en la cabeza al piloto, que se intenta incorporar desde la cama de su habitación en el hospital, donde se le ve vendado en la cabeza, así como en el brazo y mano izquierdos.

"Nos enorgullece que forme parte de nuestro equipo, de la historia de nuestra nación y de los valores que representan Emiratos Árabes Unidos (EAU): una nación de compasión, de paz y de vida", exclamó Bin Mohamed.

Ante esta publicación en X, el Consulado General de Israel en Dubái respondió desde su cuenta en la misma red social que Machchhar es "un verdadero ejemplo de valentía".

Y también lo llamó "un héroe que se enfrentó al terror para demostrar que el extremismo jamás vencerá los Acuerdos de Abraham", en referencias a los acuerdos firmados en 2020, bajos los auspicios de la primera administración de Donald Trump, en los que Israel y Emiratos abrieron una nueva página al establecer relaciones diplomáticas.

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Hoy, Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, aseveró que el "último atentado terrorista", en referencia al vuelo FZ1073 de Flydubai, es una nueva advertencia de que "la lucha" contra el extremismo "no ha terminado".

Esta declaración se produce después de que la Fiscalía General emiratí confirmara hoy que el copiloto del vuelo "inició la ejecución de un atentado terrorista" al atacar al piloto con un "hacha de emergencia", aunque sin dar a conocer los motivos de esta acción.

Ayer, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio recordó que sintió como el avión "iba en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.