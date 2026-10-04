Bolivia rinde homenaje a la cueca, la danza que expresa su diversidad cultural

Las celebraciones se organizaron con motivo del 'Día Nacional de la Cueca Boliviana' en ciudades como la central Cochabamba, donde hubo un acto en la sede de la Gobernación regional y otro realizado por la Alcaldía en la plaza 14 de Septiembre, la principal de esa urbe.

En ambos festejos, danzarines de varias edades mostraron su talento en distintos cuadros que mostraron las diversas versiones de cueca que se bailan en Bolivia.

"Hoy desde Cochabamba queremos saludar a Bolivia y al mundo homenajeando a nuestra cueca boliviana", dijo a EFE el director de Cultura de la Alcaldía de esa ciudad, Edson Ontiveros.

La cueca es un baile de parejas en el que los danzarines portan un pañuelo blanco en la mano derecha y alternan movimientos circulares con floreos y un zapateado al final.

Regiones bolivianas como La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija o Potosí, además de la zona del Chaco, tienen sus propias versiones de esta danza, que representa la alegoría del cortejo de un hombre a una mujer.

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"Desde la composición poética y musical y también el vestuario, la cueca boliviana es muy variada", manifestó Ontiveros.

La vestimenta de las mujeres incluye polleras, sombrero, manta y blusa, aunque los materiales y los tamaños de las faldas varían según la región, pues son más largas y abrigadas en la zona andina y más cortas y ligeras en los valles; con botas y zapatos cerrados unas y otras con sandalias.

Para graficar esa diversidad, Ontiveros mencionó que, por ejemplo, hay "vestuarios muy lujosos, ostentosos" como el de la cueca chuquisaqueña y otros más ligeros, como el de Tarija.

Mientras que la cueca de Cochabamba se caracteriza por el llamado "sombrero de tarro" o de copa que llevan las mujeres, agregó.

En 2015 fue promulgada una ley que declaró la cueca boliviana como patrimonio cultural inmaterial del país, "por la diversidad de sus expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria, para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares, que le otorgan identidad nacional".

La misma norma declaró que el primer domingo de octubre se celebrará el 'Día Nacional de la Cueca Boliviana'.

Una de las cuecas más célebres es 'Viva mi patria Bolivia', considerada el segundo himno nacional del país.

Ontiveros recordó que la propuesta de declarar la cueca como patrimonio cultural de Bolivia e instaurar esta celebración partió del cantautor Willy Claure, quien este domingo participó en el evento en Cochabamba.

También destacó que la danza ha estado presente en distintos "hitos históricos" de Bolivia, pero además en distintas actividades sociales cotidianas.

Algunos expertos aseguran que el origen de la cueca boliviana puede estar en la jota aragonesa y el minuet barroco.