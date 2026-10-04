Boric cuestiona ingreso de Chile a Escudo de las Américas: "Hay consensos que se han roto"

"A mí me parece que lo grave es que hay ciertos consensos que existieron en la política internacional de Chile durante mucho tiempo, que tiene que ver con su integración en el mundo, con la voluntad de conversar y de generar alianzas más allá de los ciclos políticos que hoy día, desgraciadamente, se han roto", sostuvo Boric en una intervención durante el Festival de la Memoria, organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

Si bien el gobierno del actual mandatario chileno, José Antonio Kast, presentó la adhesión de Chile al espacio multilateral diseñado por la Casa Blanca como una medida en pos de combatir al crimen organizado transnacional de forma coordinada, Boric subrayó que "el problema es que el Escudo de las Américas va mucho más allá de eso".

Según publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Escudo de las Américas tiene por objetivo "fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a través de los tres pilares: económico, de seguridad, y coordinación multilateral".

En el documento, Chile y otros 14 países manifiestan su "intención" de disponer mecanismos de control de las inversiones, hacen referencia a cadenas de suministro de minerales críticos y a normativas para la infraestructura digital, así como coordinación en seguridad y cooperación en materia de inteligencia.

"Chile mantiene una autonomía estratégica, negocia con todo el mundo con quien le convenga para defender nuestros intereses en función de ciertos principios que han continuado desde el retorno a la democracia, y desde nuestra perspectiva eso se pone en riesgo", subrayó Boric.

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A través de una carta conjunta con la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018) a fines de septiembre, Boric expresó sus reparos frente a la decisión del actual Gobierno, llamando a "reconsiderar" el ingreso de país a la iniciativa de Trump.

Durante su gira por Nueva York, en la que participó con un discurso en la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, Kast anunció la adhesión de país al Escudo de las Américas, y mediante un comunicado de la Cancillería, su administración señaló que el grupo de coordinación "genera beneficios operacionales inmediatos" para el combate contra el crimen organizado.

Junto con Chile, participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.