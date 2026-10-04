Cierran los colegios electorales y comienza conteo de votos en las municipales de Paraguay

En una nota de prensa, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó a las 17:00 hora local (20:00 GMT) que se inició la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y que estas labores "se ejecutan tras el cierre del proceso de votación y la culminación del escrutinio público y fiscalizado".

Más temprano, el director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Silvio Ortiz, dijo a EFE que la jornada se ha desarrollado "de manera tranquila" y "pacífica", al destacar que los incidentes registrados "no pasaron a mayores".

De igual forma, estimó que la participación electoral rondará el 70 %, pese a que el día se inició con fuertes lluvias en algunos municipios.

En tanto que la fiscal Sandra Ledesma informó que al menos 18 personas fueron detenidas por diversas irregularidades, como las supuestas violaciones al secreto del voto o intentos de compra de sufragios, y que una de estas tenía orden de captura por presunto abuso sexual.

Según el jefe de la Dirección de Operaciones Tácticas, comisario Juan Agüero, la mayoría de los incidentes están relacionados con "el uso del teléfono celular" en el llamado "cuarto oscuro" donde se ejerce el voto y con papeletas, sin entrar en detalles al respecto.

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De igual forma, se reportaron dos vehículos afectados por pinchazos a causa de clavos en forma de estrella, conocidos localmente como 'miguelitos', arrojados en caminos rurales del departamento de Canindeyú.

El director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, anticipó días atrás que "a más tardar" a las 20:00 hora local (23:00 GMT) se conocerá "el resultado de todos los distritos (municipios)" del país.