El ultraderechista López Aliaga reitera su desconfianza en autoridades electorales de Perú

López Aliaga insistió en sus denuncias de un supuesto "fraude" cometido en su contra en las elecciones presidenciales de este mismo año, donde también fue candidato, al acusar sin pruebas consistentes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de impedir que miles de electorales votaran en Lima, su mayor bolsón de votos.

"Yo no confío nada en la ONPE", señaló López Aliaga durante el tradicional desayuno electoral de candidatos que el candidato y líder del partido Renovación Popular hizo en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El ultraconservador recordó que ha denunciado al anterior jefe de la ONPE, Piero Corvetto, "y a toda su banda criminal, porque esto tuvo un coste enorme, cambiaron la historia", al recordar que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales hubo grandes retrasos en la apertura de locales de votación por falta del material electoral.

López Aliaga quedó tercero en la votación de las elecciones presidenciales, a muy pocos votos de pasar a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que finalmente resultó elegida mandataria frente al izquierdista Roberto Sánchez.

"He hecho cerca de 20 denuncias del fraude del 12 de abril, porque a la gente no se le dejó votar, y en distritos de Lima donde yo tenía bastante fortaleza. La ONPE debería incentivar el voto y lo hizo al revés", añadió López Aliaga.

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A su turno, el actual jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, respondió a López Aliaga al declarar a la emisora radial RPP que rechaza que se califique a su institución como banda criminal. "Siempre hemos sido transparentes. Una falla logística no nos hace delincuentes a los que estuvimos y a los que estamos y estaremos", dijo Pachas.

El líder de Renovación Popular busca volver nuevamente a la Alcaldía de Lima tras haber ganado las anteriores elecciones de 2022 y haber ejercido el cargo hasta 2025, cuando dimitió para ser candidato presidencial.

Ahora vuelve a buscar ser alcalde de Lima, lo que ha sido denunciado como una "reelección inmediata", ya que la Constitución prohíbe que las autoridades repitan mandato.

López Aliaga, al igual que decenas de alcaldes en todo el país, han buscado burlar la norma al presentarse el número dos de las listas de sus partidos, con el propósito que el candidato a alcalde renuncie y les deje la vía libre para que, en caso de ganar, acceder nuevamente a la alcaldía de manera indirecta, por sucesión.

Hasta el momento el Jurado Nacional Electoral (JNE), la máxima autoridad electoral, no ha impedido que López Aliaga y otros alcaldes en su misma circunstancia hagan campaña como si fuesen los candidatos titulares de sus partidos, ni tampoco han anticipado si permitirán que asciendan a la alcaldía.

En las elecciones regionales y municipales de este domingo están convocados a las urnas más de 26,3 millones de peruanos para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.