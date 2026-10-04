Fiyi abre la Pre-COP31 y pide poner al Pacífico en el centro de la acción climática

El primer ministro fiyiano, Sitiveni Rabuka, pidió durante un servicio religioso celebrado el domingo, víspera del inicio de la reunión, que la financiación climática llegue a las comunidades que la necesitan "no algún día, sino ahora, y como un acto de justicia, no de caridad".

"El Pacífico está esperando un Jubileo. Cargamos con una carga que nosotros no creamos", afirmó Rabuka, en referencia a la creciente exposición de los pequeños Estados insulares a los efectos del calentamiento global.

Fiyi, Tuvalu y Australia acogen del 5 al 8 de octubre una reunión ministerial y un programa de alto nivel concebidos como antesala de la COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, con Australia al frente de la presidencia de las negociaciones.

La Pre-COP busca acercar a la región a los responsables de las decisiones climáticas y dar visibilidad a las prioridades del Pacífico, después de que la candidatura conjunta de Australia y los países insulares para organizar la COP31 fuera descartada frente a Turquía.

El martes, líderes y altos representantes se trasladarán a Tuvalu, uno de los países más expuestos a la subida del nivel del mar. La región reclama mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, aumentar la financiación climática y situar los océanos en el centro de las negociaciones.

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Fiyi aspira además a recabar compromisos por unos quinientos millones de dólares (unos 442 millones de euros) para reforzar la resiliencia de los países del Pacífico.

En paralelo, Kevin Chand, director sénior de política oceánica para el Pacífico de Pristine Seas, destacó este lunes a EFE el potencial de Fiyi y Tuvalu para utilizar la Pre-COP como plataforma para avanzar en sus objetivos de conservación marina.

"Fiyi y Tuvalu tienen la oportunidad de destacar sus ambiciones climáticas y oceánicas como anfitriones de la Pre-COP31, incluido su compromiso de proteger el 30 % del océano para 2030", señaló Chand.

A juicio del directivo de Pristine Seas, una mayor protección marina puede beneficiar los medios de vida de las comunidades, las pesquerías y la resiliencia climática. "Si la Pre-COP31 tiene éxito, trasladará el océano de la periferia al centro de la acción climática", afirmó.

La reunión abordará también la transición hacia las energías renovables, la adaptación y las pérdidas y daños, en un contexto marcado por la ausencia de algunos líderes internacionales y por la creciente presión de los países vulnerables para que los compromisos climáticos se traduzcan en recursos.