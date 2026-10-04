Incautan en Panamá casi 3.000 paquetes de droga en un barco y detienen a tres extranjeros

También, dice la Fiscalía panameña, se detuvo a tres extranjeros, dos colombianos y un costarricense que en las próximas horas serán llevados ante un juez.

La embarcación con la droga fue incautada durante la madrugada de este domingo al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, según la información oficial.

El pasado septiembre, también se decomisaron 1.380 paquetes de droga durante un allanamiento en una bodega y otros 5.529 paquetes en el Pacífico.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene a EE.UU. y Europa como principales destinos, decomisó 129 toneladas de drogas

Según el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, Washington "trabaja todos los días" con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para sacar al país de la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas".

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Panamá aparece en esa lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros países de América Latina, el Caribe y Asia.