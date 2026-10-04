Incendio en la Costa Verde de Lima causa gran humareda en distrito turístico

Los bomberos descartaron hasta el momento heridos en el incendio, cerca del popular centro comercial Larcomar, el parque Domodosso y la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Vecinos y medios locales difundieron videos y fotos de cómo el humo, surgido en mitad del acantilado, subía hasta el malecón y avanzaba en varias direcciones hacia los edificios cercanos.

“Estamos tratando de contener el incendio por la parte baja, con dos cisternas de agua, y también por la parte superior tenemos brigadas tratando de controlar la emergencia”, explicó a medios el brigadier mayor de bomberos Marcos López.

Los equipos de emergencia utilizan una escalera telescópica y realizan labores desde distintos puntos para sofocar el fuego junto a personal del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

La Policía ha cortado parte del tramo de la carretera que discurre bajo los acantilados de la Costa Verde, ya que han caído rocas, tierra y lodo al asfalto, y la Municipalidad de Miraflores evacuó a vecinos y personas que paseaban por la zona debido a la gran cantidad de humo generado.

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El seguro social de salud, EsSalud, indicó en redes sociales que ante el incendio activó su respuesta de emergencia y dispuso el desplazamiento de dos ambulancias hacia la zona.

"Además, ante la evacuación preventiva de adultos mayores y personas enfermas de la Iglesia de Fátima, los servicios de emergencia se mantienen alertas para recibir y atender de inmediato posibles casos de afectación por inhalación de humo o asfixia", agregó.