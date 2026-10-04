Italia y el papa celebran el legado de san Francisco de Asís en los 800 años de su muerte

La localidad de Asís, en el centro de Italia, acoge el principal programa de actos, con miles de peregrinos y visitantes congregados desde primera hora para rendir homenaje al 'Poverello' ('el pobrecillo'), como se conoce popularmente a san Francisco.

La figura del santo, profundamente arraigada en la tradición italiana, ha sido recordada por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien lo definió como "el más amable, el más poético y el más italiano" de los santos del país.

"Hoy, Italia rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, testigo de un mensaje universal que ha atravesado generaciones y que seguirá iluminando nuestro camino", afirmó Meloni en un comunicado difundido este domingo.

La celebración tiene además un carácter especial para Italia: este año, coincidiendo con el octavo centenario, el Parlamento recuperó el 4 de octubre como fiesta nacional, medio siglo después de su supresión.

Por su parte, León XIV también recordó este domingo a san Francisco durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, donde presentó al santo como un hombre que dedicó su vida a "reparar" la Iglesia y que compartió su pobreza, su alegría y sus sufrimientos, hasta recibir los estigmas.

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"Mientras celebramos el Año Jubilar Franciscano, pidamos con perseverancia el don de la paz y comprometámonos sinceramente a construir la concordia entre los pueblos", aseveró el papa.

Nacido entre 1181 y 1182 en una adinerada familia de comerciantes textiles de Asís, el joven Giovanni di Pietro Bernardone, nombre real del santo, disfrutó en su juventud de una vida acomodada y de los placeres de la época.

Su vida dio un giro radical tras combatir en la guerra entre Asís y Perugia y caer prisionero durante un año.

Tras una profunda crisis espiritual y una experiencia religiosa en la derruida iglesia de San Damián, Francisco decidió desprenderse públicamente de sus riquezas y ropajes ante el obispo de la ciudad para abrazar una vida de absoluta pobreza.

Fundó la Orden de los Frailes Menores (franciscanos) y colaboró en la creación de la orden de las Hermanas Clarisas.

La orden se caracterizó por su estricto voto de pobreza, su cercanía con los marginados y su profundo amor por la naturaleza.

Murió al anochecer del 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula, la modesta capilla donde comenzó su movimiento, y fue canonizado apenas dos años después, en 1228.

La celebración de este domingo en Asís, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de autoridades civiles y religiosas, constituye el momento culminante de un año de conmemoraciones dedicado a recordar el legado del santo.

Entre los actos destacados estuvo la exposición pública de los restos mortales de Francisco en la basílica de Asís, entre el 22 de febrero y el 22 de marzo, que permitió a más de 400.000 peregrinos contemplar los huesos del 'santo pobre.