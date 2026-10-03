Clima
03 de octubre de 2026 a la - 23:10

Temporal en Paraguay: Asunción y 14 departamentos en alerta por tormentas esta noche

Paisaje urbano de Asunción bajo cielos densamente nublados, edificios iluminados en la parte inferior, sin personas visibles.
Nubes de tormenta sobre el microcentro de Asunción, este sábado.Pedro González

Luego del intenso temporal con granizada que azotó a gran parte del país en la parte final de la tarde de hoy, casi todo Paraguay se mantiene bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Poco después de las 22:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren nuevas lluvias y tormentas eléctricas fuertes y caída de granizo en la noche y madrugada.

El anuncio indica que un “sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche”.

La nueva alerta va dirigida a Asunción y a 14 departamentos: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y el sureste de Presidente Hayes.

Cielo oscuro y nublado sobre edificios altos en Asunción, creando una atmósfera de tormenta. Sin personas en la imagen.

Lea más: Granizada golpea Asunción y otras ciudades

La tormenta y granizada de la tarde de hoy causó importantes daños y ocasionó cortes de energía eléctrica en varias zonas del país.

Tormentas continuarían mañana

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas podrían continuar mañana, domingo - día de elecciones municipales en Paraguay – e incluso podrían extenderse al lunes.

Artículos relacionados

Una fuerte granizada cayó en la ciudad de San Lorenzo, y se reportó que varios vehículos quedaron dañados.
Nacionales
Temporal afectó a barrios de San Lorenzo con intensa granizada
Ver más
Imagen de referencia del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), uno de los más afectados por el temporal de esta noche.
Nacionales
Salud activa protocolo tras destrozos y evacuaciones en varios hospitales tras temporal
Ver más