Temporal en Paraguay: Asunción y 14 departamentos en alerta por tormentas esta noche

Poco después de las 22:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren nuevas lluvias y tormentas eléctricas fuertes y caída de granizo en la noche y madrugada.

El anuncio indica que un “sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche”.

La nueva alerta va dirigida a Asunción y a 14 departamentos: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y el sureste de Presidente Hayes.

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La tormenta y granizada de la tarde de hoy causó importantes daños y ocasionó cortes de energía eléctrica en varias zonas del país.

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Tormentas continuarían mañana

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas podrían continuar mañana, domingo - día de elecciones municipales en Paraguay – e incluso podrían extenderse al lunes.