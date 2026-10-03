La Albirroja no se conforma tras el triunfo ante Colombia

Con la clasificación al Mundial 2030 asegurada, Paraguay ya no transita el camino de la urgencia y tiene la posibilidad —y la obligación— de utilizar cada partido para encontrar respuestas y ampliar su margen de competitividad.

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Después del triunfo ante los colombianos, el plantel retomó este sábado los trabajos en Nueva Jersey con una planificación diferenciada. Los futbolistas que tuvieron pocos minutos o no ingresaron al partido se trasladaron al Centro de Alto Rendimiento de New York Red Bull, mientras que aquellos que soportaron la mayor carga permanecieron en el hotel para cumplir con tareas regenerativas.

Más allá de la rutina habitual después de un partido, la jornada vuelve a poner sobre la mesa una de las claves de este nuevo proceso: Alfaro necesita mirar más allá de un equipo titular y comenzar a consolidar alternativas. La etapa que se abre para Paraguay ofrece tiempo para probar, corregir y encontrar variantes sin la presión inmediata de una eliminatoria.

El grupo que trabajó en campo inició la sesión con un circuito funcional en el gimnasio, para luego pasar a una activación aeróbica y trabajos intermitentes bajo la conducción del preparador físico Sergio Chiarelli. Posteriormente llegaron los ejercicios de presión y los partidos en espacios reducidos, bajo las órdenes de Alfaro y su cuerpo técnico, integrado por Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

Los arqueros tuvieron una preparación específica con Diego Carranza antes de sumarse a las tareas colectivas.

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La planificación puede parecer rutinaria, pero el verdadero desafío del seleccionador está en lo que suceda entre entrenamiento y entrenamiento. La victoria ante Colombia es un resultado positivo, aunque no debería convertirse en una excusa para dejar de explorar nombres, posiciones y sociedades que permitan darle mayor profundidad a la Albirroja.

Paraguay volverá a trabajar este domingo, desde las 10:30, hora paraguaya, nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de New York Red Bull. El lunes, a las 12:00, está previsto un partido de entrenamiento a puertas cerradas frente al equipo de New York Red Bull.

Será otra oportunidad para observar futbolistas y alternativas en un contexto sin puntos oficiales en juego. Y justamente allí radica buena parte del valor de este ciclo: Alfaro ya no necesita solamente resultados; necesita construir el equipo que Paraguay quiere tener cuando llegue la próxima gran competencia.

El triunfo ante Colombia fue una buena señal. Ahora toca demostrar que no fue solamente eso.