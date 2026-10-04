Kiev y Berlín acuerdan venta de miles de misiles interceptores para defensas ucranianas

Según informó este domingo la agencia ucraniana Ukrinform, entre los documentos y acuerdos de cooperación firmados en el marco de la visita que realizó el canciller alemán Friedrich Merz a Kiev, junto a una delegación de empresarios, figura "la compra y el suministro de miles de misiles para el sistema IRIS-T".

La firma de esos acuerdos y documentos tuvo lugar en el marco del Foro Empresarial Uraniano-Germano celebrado en Kiev.

Además de la adquisición de esos misiles también figura la compra de munición para artillería, radares y drones interceptores.

"El Ministerio de Defensa también firmó un contrato para ubicar en Alemania la producción de drones ucranianos destinados a la Guardia Nacional", señaló Ukrinform.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las partes alemana y ucraniana habían firmado acuerdos y documentos, incluidos en el sector de la defensa, valorados en 8.500 millones de euros.

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Los sistemas de defensa antiaérea IRIS-T contribuyen a la defensa del espacio aéreo de Ucrania, que precisa de intercepciones diarias de sistemas enemigos por los sostenidos bombardeos rusos con drones y misiles.

Los sistemas IRIS-T, según el modelo tienen diferentes alcances, desde los 12 kilómetros del IRIS-T SLS hasta, por ejemplo, los 40 kilómetros de los IRIS-T SLM.