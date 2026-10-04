La Iglesia católica mexicana pide responsabilidad compartida para cuidar el planeta

El llamado se dio en el marco de la conmemoración de los 800 años del fallecimiento san Francisco de Asís, ocurrido el 3 de octubre de 1226, y recordando la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco (publicada en 2015), titulada 'Sobre el cuidado de la casa común'.

La encíclica, cuya base espiritual reside precisamente en San Francisco de Asís, nombra el concepto "ecología integral" que señala que "el cuidado de la naturaleza está directamente relacionado con la justicia social".

"Ecología integral es pensar en la contaminación que respiramos, pero también en nuestros largos desplazamientos y en el exceso de vehículos. Es preocuparnos por el agua y, al mismo tiempo, revisar cuánto desperdiciamos en casa", indicó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

"Es cuidar un árbol, un parque o una jardinera, pero también evitar que nuestras calles se conviertan en depósitos de basura. Es reconocer el daño que produce el ruido excesivo y asumir que los espacios públicos son también nuestra responsabilidad", añadió.

El órgano católico recordó que "las consecuencias del deterioro ambiental nunca afectan a todos por igual y quien tiene menos recursos suele tener también menos posibilidades de escapar de la contaminación, de la falta de agua, de viviendas indignas o de traslados agotadores".

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Ante este escenario, llamó a asumir el cuidado de la casa común (el planeta) como una responsabilidad compartida.

Expuso que las familias deben revisar sus hábitos de consumo y desperdicio, mientras que las comunidades tiene que cuidar sus calles, parques y espacios comunes.

En tanto, las empresas e instituciones deben considerar el impacto de sus decisiones, y las autoridades impulsar políticas que protejan el ambiente y mejoren la calidad de vida de las personas, "en especial la de quienes sufren con mayor fuerza las consecuencias del deterioro ambiental".