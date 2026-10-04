León XIV pide rezar por el fin de la guerra en Tierra Santa y por las víctimas inocentes

"El domingo pasado, en Lourdes, os invité a rezar el rosario durante este mes de octubre con la intención especial de que no haya guerra y se construya la paz", recordó desde el balcón del Palacio Apostólico sobre su reciente viaje apostólico en Francia.

En este sentido, el pontífice agradeció a los niños y niñas que se han unido a la oración reconociendo que han sido los primeros en sumarse a la iniciativa.

León XIV pidió a los fieles seguir el ejemplo de los más pequeños e invocar la intercesión de la Virgen María "para que los pueblos sean liberados del flagelo de la guerra".

"En particular, recemos por Tierra Santa y por las víctimas inocentes de la violencia", subrayó el papa.