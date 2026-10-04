Los talibanes asisten a ejercicios en Rusia tras firmar un reciente acuerdo militar

La delegación, encabezada por el maulawi Nasibullah 'Madani', comandante del Mando de Entrenamiento de Combate Conjunto Abdullah bin Masoud, participó en los ejercicios por invitación de la Federación Rusa, según un comunicado del Ministerio de Defensa talibán.

El ministerio indicó que la delegación afgana "participó en los ejercicios militares estratégicos conjuntos 'Centro-2026' organizados por Rusia" y observó las fases prácticas de las maniobras.

Durante la visita, la delegación también recorrió una exposición de equipamiento militar moderno, que incluía "armas pesadas, vehículos aéreos no tripulados, misiles de largo alcance, sistemas robóticos y otras tecnologías militares avanzadas", señaló el comunicado.

El ministerio talibán afirmó que sus funcionarios también mantuvieron conversaciones con representantes militares de China, la India, Corea del Norte, Vietnam, Colombia, Uzbekistán, Tayikistán y varios otros países.

Las conversaciones abordaron "relaciones bilaterales, experiencias militares, adiestramiento, formación profesional y cooperación conjunta", detalló el texto.

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El pasado mes de mayo, ambos países ya suscribieron un acuerdo técnico-militar que el Gobierno de facto talibán justificó alegando que gran parte de su parque armamentístico (incluyendo helicópteros y aviones) es de fabricación rusa y necesita mantenimiento.

En aquel momento, Kabul insistió en que el acercamiento armamentístico con el Kremlin "no va dirigido contra ningún otro país", sino que busca exclusivamente mejorar las capacidades de defensa y seguridad de Afganistán.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 y el rechazo internacional generado hacia Moscú, el Gobierno de facto talibán fue de los pocos que apoyaron sin dilación a los rusos.

Estos movimientos evidencian los esfuerzos de los talibanes por romper su aislamiento internacional y fortalecer su diplomacia con potencias regionales como Rusia, que en julio de 2025 dio un paso histórico al convertirse en el primer país del mundo en reconocer formalmente a su Gobierno.