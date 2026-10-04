Los talibanes inauguran una carretera hacia China pese a la oposición de Pakistán

El portavoz talibán, Hamdullah Fitrat, anunció en X que la citada carretera, "desde la zona fronteriza de Broghil a través del valle de Wakhjir (...) hasta la frontera china, se ha completado hoy y se ha abierto oficialmente al uso".

La vía, cuya pavimentación ha durado unos tres años, incluye "66 alcantarillas, cuatro puentes principales y muros de contención que se extienden hasta los 4.000 metros".

Durante el acto, el ministro de Rehabilitación y Desarrollo Rural, Abdul Latif Mansour, destacó la "importancia política, estratégica y económica" de la obra, pero aprovechó para denunciar el rechazo de Islamabad a las infraestructuras afganas, acusando al país vecino de escudarse en falsas preocupaciones de seguridad.

"Estamos siendo bombardeados por uno de nuestros países vecinos bajo diversos pretextos, alegando que hay supuestas bases terroristas aquí", denunció. "Pero la realidad es otra. Hoy, al inaugurar esta carretera, (vemos que) aquí no hay terroristas, ni (insurgentes) baluchis ni el TTP (principal grupo talibán paquistaní)".

El ministro se refirió también a unas supuestas declaraciones del político paquistaní Muhammad Rafiq Tarar, en las que habría afirmado que Pakistán intentaría impedir la finalización de la vía.

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"Ayer escuché una entrevista de Muhammad Rafiq Tarar en la que decía: 'Impediremos la carretera de Wakhan a cualquier precio. No permitiremos que este proyecto tenga éxito porque supone una amenaza para nuestro programa CPEC (Corredor Económico China-Pakistán)'", aseguró Mansour.

En referencia a lo que describió como una oposición generalizada de Islamabad a los planes de desarrollo afganos, sentenció: "No pueden tolerar el desarrollo de Afganistán; no pueden tolerar que Afganistán construya carreteras".

Sus declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión bilateral. Aludiendo al último ataque militar de Pakistán contra Afganistán, Mansour lanzó una advertencia final, asegurando que "el derramamiento de sangre afgana no quedará sin respuesta".

El corredor de Wakhan es una estrecha e inhóspita franja de territorio afgano que se extiende hacia el este hasta rozar con China, separada de esta por el paso de Wakhjir. La nueva vía es el resultado de los esfuerzos en el país por mejorar la conectividad en esta remota región y establecer rutas comerciales directas alternativas.