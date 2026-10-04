Alliana anticipa cuándo definirá su dupla y lanza una picante respuesta a Prieto

Luego de depositar su voto en el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP), el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, reconoció que se registró una baja participación en las primeras horas debido al clima adverso en gran parte del país, aunque se mostró confiado en un repunte del flujo de votantes con el transcurso de las horas.

“Nosotros apelamos a que la gente venga a ejercer su derecho al voto, le hemos puesto todas las herramientas posibles a nivel nacional”, expresó el vicepresidente en conversación con ABC y añadió que una alta participación “fortalece mucho más nuestra democracia”.

Consultado sobre si la jornada representa una evaluación directa a la gestión de Gobierno, Alliana coincidió en que los comicios municipales funcionan como un indicador relevante.

“Yo entiendo que esto sería prácticamente un plebiscito. Desde un comienzo dije que esto nos va a servir como estructura o como base para las elecciones presidenciales. Vos sabés lo que es sentar estructura y base en veinte o treinta municipios más de lo que tenemos hoy, sería fundamental”, enfatizó.

En lo que respecta al departamento de Ñeembucú, remarcó que el objetivo es incrementar significativamente las intendencias bajo administración colorada.

“Vinimos para eso, vinimos a jugar al todo o nada. Son dieciséis municipios, hoy tenemos diez en poder del Partido Colorado. Mínimo, nuestro piso, como dije, es llevar catorce municipios”, aseveró, destacando además que el oficialismo disputa plazas electorales clave como Asunción y Encarnación.

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Definición de la chapa presidencial antes de fin de año

Respecto a la construcción de su proyecto político con miras al 2028, Alliana enfatizó que priorizó el proceso municipal antes de dar pasos formales hacia la contienda nacional.

“Iba a cumplir con el compromiso que había asumido con la dirigencia, con el pueblo paraguayo, de que no iba a mezclar una campaña apresurada presidencial con las campañas municipales”, afirmó.

Sobre la hoja de ruta para definir a su compañero o compañera de fórmula, detalló que iniciarán las evaluaciones tras un viaje oficial.

“Viajo mañana a Israel, quiero estar el siete allá y estaría volviendo fin de semana, y a partir de ahí estaremos evaluando con el equipo. Quedamos en que íbamos a hacer algunas encuestas y seguramente para fin de año o para noviembre, la idea es tener ya antes de fin de año la persona que me va a acompañar en la dupla presidencial”, precisó.

Respuesta a Miguel Prieto: “Tantos disparates dijo”

El vicepresidente también fue abordado sobre los dichos de Miguel Prieto, quien afirmó que Alliana terminaría siendo excluido de la carrera presidencial de 2028.

“Te juro que este muchacho ya tantos disparates dijo que no merece ni siquiera responderle”, expresó, al tiempo de ratificar su aspiración de competir en las internas y generales del próximo periodo.

“Vamos a ver, después vamos a encontrarnos en la cancha. Estoy muy confiado de que voy a estar ahí en la cancha para competir y estoy seguro de que puedo hacer muchas cosas por la República del Paraguay”, concluyó.

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