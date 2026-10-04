Merz defiende en Kiev la respuesta europea frente a los ataques híbridos de Rusia

"Estamos haciendo frente de forma consecuente juntos", dijo en una rueda de prensa en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Nos defendemos. No vamos a dudar en hacer esto, eso o aquello en el futuro", enfatizó al hablar de la respuesta a los ataques híbridos rusos que sufren Alemania y otros países europeos.

"Vemos todos los días los ataques híbridos contra nuestra infraestructura; el más grave fue el intento de ataque contra el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto, que por una cuestión de azar no acabó en un ataque de fatales consecuencias contra dos aviones y posiblemente con víctimas civiles", señaló Merz.

"Hemos sacado conclusiones, cerrado el consulado de Bonn, la Casa de Rusia en Berlín. Esto ha sacado de Alemania a un número de dos cifras de trabajadores rusos, controlamos más a los rusos que entran en Alemania y hemos tomado otras medidas contra Rusia", agregó.

Merz subrayó que Alemania tomó esas medidas tras estar en contacto con socios europeos, las instituciones de la UE y de la OTAN.

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"Actuamos juntos y actuamos siempre con proporcionalidad", abundó el canciller, que negó que Alemania y Europa estuvieran teniendo una actitud pasiva ante los ataques híbridos rusos.

"Rusia debe saber que tomaremos cada medida que sea necesaria para defendernos", agregó Merz, que aludió a la flota fantasma en el mar Báltico o en el mar del Norte, los vuelos que ingresan en el espacio aéreo de países vecinos o los ataques con drones.