Miles de brasilenos votan en España para elegir a su próximo presidente

Más de 40.000 brasileños residentes en España pueden ejercer su derecho al voto este domingo en Madrid y Barcelona entre las 8:00 y las 17:00 horas locales (de 6:00 a 15:00 GMT), según los datos facilitados a EFE por la embajada del país suramericano.

La cónsul general de Brasil en Madrid, María Angélica Ikeda, explicó a EFE a las puertas del colegio de la capital en el que se celebraba la votación que hay "bastante afluencia" de votantes y que antes de la apertura de las urnas ya había gente esperando.

De las más de 23.000 personas con derecho a voto en Madrid -frente a las 19.000 de las elecciones de 2022-, la cónsul calcula que casi 9.000 acudirán a las urnas.

La comunidad brasileña en España "va creciendo" y desde la embajada han hecho campaña a través de las redes sociales para recordar la importancia de votar, dado que en Brasil es obligatorio, recordó Ikeda.

Entre los que acudieron a votar había muchas camisetas amarillas, el color de la selección brasileña, y algunas pegatinas y gorras con los nombres de Lula y Bolsonaro.

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Marcio Vieras, tras 20 años viviendo en España, dijo a EFE que votó por Lula sobre todo por el tema medioambiental, ya que cree que el actual presidente ha tomado medidas para reducir la deforestación, y también "por la democracia".

Por contra, Josué Rodríguez reside desde hace 23 años en España y apoya a Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, porque está "cansado de lo que está haciendo Lula, de las privatizaciones, de los sobornos, de las comisiones, de todo eso", según contó a EFE.

Leily, una brasileña que lleva 5 años viviendo en Madrid, prefirió no desvelar el sentido de su voto y se limitó a comentar a EFE que es importante que todo el mundo ejerza su derecho, a pesar de estar lejos de Brasil.

Para las votaciones en el exterior de las elecciones presidenciales de este domingo, Brasil ha enviado aproximadamente 1.400 urnas electrónicas a 134 países y se han habilitado puntos de votación en 186 ciudades.

Europa es el continente con mayor número de brasileños en edad de votar -un total de 413.960 de los 918.876 que residen en el extranjero-.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría en las votaciones de este domingo, habrá una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.