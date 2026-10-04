Muere el conductor de un camión de la ONU en un ataque atribuido a paramilitares en Sudán

El PMA condenó este domingo en un comunicado "enérgicamente" el ataque aéreo que impactó contra dos camiones que transportaban alimentos de la agencia y se dirigían de Dilling a Kadugli, capital de Kordofán del Sur, "claramente identificados como vehículos humanitarios".

"Un conductor murió en el ataque aéreo", indicó el PMA, y añadió que "se están recopilando detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente, incluyendo el alcance de los daños a la carga de alimentos".

No obstante, la ONG local Red de Médicos de Sudán atribuyó a las FAR el ataque con drones contra esos camiones contratados por la agencia de la ONU, y aseguró que "causó la muerte de un conductor y heridas a otros tres", sin especificar su estado.

Tildó el ataque de "una nueva agresión contra los trabajadores humanitarios y las cadenas de suministro dedicadas a salvar vidas civiles".

El PMA, por su parte, ha exigido "una investigación imparcial de este incidente y que los responsables de cualquier violación rindan cuentas".

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Este último ataque se produce un día después de que un camión del PMA impactara contra un artefacto explosivo en Dilling tras entregar asistencia alimentaria vital, añadió el organismo.

"Instamos a todos los involucrados en las hostilidades a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, proteger a los civiles y la infraestructura civil, y garantizar el movimiento seguro y sin obstáculos del personal y la carga humanitaria", indicó la agencia de la ONU.

Mientras, la Red consideró este ataque "parte de un patrón recurrente de agresiones contra convoyes de asistencia y ayuda humanitaria en zonas controladas" por las FAR.

"Esta tendencia ha obstaculizado la entrega de ayuda vital y ha amenazado la seguridad de los trabajadores humanitarios, todo ello en un contexto de falta de rendición de cuentas e impunidad persistente", indicó la ONG sudanesa e instó a las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales humanitarias a iniciar una investigación independiente.

La guerra civil en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.