Renuncia el ministro de Petróleo de Irán y Pezeshkian designa un interino

La dimisión fue confirmada por el subdirector de comunicación de la oficina del presidente, Mehdi Tabatabaei, quien declaró en la televisión estatal que Paknejad ya había dimitido por motivos personales "hace mucho tiempo" y que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, terminó aceptando su salida ante la insistencia de Paknejad.

La renuncia de Paknejad se produce siete meses después del inicio de la guerra entre Irán y los Estados Unidos, un conflicto que ha ejercido una fuerte presión sobre la economía del país, basada en el petróleo y gas.

Hamid Bovard ocupaba hasta ahora el cargo de director general de la estatal Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC), considerada la segunda mayor empresa petrolera del mundo, dedicada a la producción y distribución de petróleo y gas natural, y depende del Ministerio de Petróleo de Irán.