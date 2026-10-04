Restablecen servicio eléctrico en más de 90 % de zona capitalina de Paraguay tras tormenta

En un comunicado difundido en redes, la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indicó que hacia las 7:39 hora local (10:39 GMT) ya habían sido "normalizadas" 57 de las 61 líneas de 23.000 voltios del área metropolitana, "que quedaron fuera de servicio entre las 18:38 y las 23:19 horas del sábado".

Según la ANDE, aún no funcionan cuatro alimentadores que abastecen de energía a barrios en la capital paraguaya, así como en las localidades de Capiatá, Luque y Limpio, todas ellas en el departamento Central, el más poblado del país.

El sábado, la Ande activó el "Código Rojo de Apoyo de Emergencia" para desplazar a más cuadrillas a los sitios afectados por el fenómeno meteorológico.

El titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó a EFE que lo ocurrido fue una "tormenta estacional probablemente amplificada por la teleconexión" con El Niño.

"Suele suceder este tipo de tormentas, pero no con esa intensidad en esta época", señaló el funcionario, al aludir al paso del invierno a la primavera en el Cono Sur del continente.

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Mingo explicó que, según registros citados por periodistas locales, hubo episodios similares en 2008, 2015, 1997 y 1998, aunque "no con la misma intensidad".

Pero en esta ocasión, detalló el experto, los granizos alcanzaron "diámetros muy grandes", de "prácticamente como un puño de la mano de un ser humano normal".

"Sería unos 10, 15 centímetros fácilmente de diámetro", agregó Mingo, quien advirtió que la probabilidad de que este hecho se repita es "muy alta" ante la existencia de "dos condimentos", como denominó a la condición estacional y al fenómeno de El Niño.

El tamaño de los granizos y las afectaciones que causaron al impactar los techos y cristales de vehículos se hicieron virales en redes, donde usuarios dijeron haber avistado una nube embudo que indicaría un posible tornado, lo que el portavoz aseguró requiere de más estudios antes ser confirmado o desmentido.