Tokio protesta ante Washington tras el arresto de un marine por asesinato y robo en Japón

El viceministro japonés de Exteriores, Takehiro Funakoshi, llamó hoy al embajador estadounidense en Japón, George Glass, para transmitirle su "fuerte protesta" por el incidente, detalló -en un comunicado- el Ministerio nipón de Exteriores.

"El viceministro Funakoshi expresó su profundo pesar por este incidente y presentó una fuerte protesta, al tiempo que instó firmemente a una plena cooperación con la investigación, a una disciplina más estricta entre el personal militar estadounidense y a la adopción de medidas para evitar repeticiones", explicó la oficina.

El embajador Glass, por su parte, dijo en -redes sociales- que llamó al gobernador de la prefectura de Okinawa, Genta Koja, para transmitirle sus condolencias y ofrecer su colaboración en la investigación.

El marine, de 20 años de edad, fue detenido este domingo en la localidad de Naha, sospechoso de haber asesinado a una mujer de 39 años y robarle la mochila y la cartera en un hotel de la ciudad en la noche del sábado, recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

El soldado se encuentra recluido en la base estadounidense de Futenma en Okinawa, foco de frecuentes protestas entre los residentes de la zona por, entre otras cuestiones, el comportamiento de los uniformados.