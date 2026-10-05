Al menos dos policías muertos y un herido en un ataque terrorista en el sur de Irán

Dos agentes perdieron la vida y otro resultó herido después de que “fueron atacados por mercenarios vinculados al enemigo estadounidense y sionista (Israel)” durante una patrulla, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

Las fuerzas policiales han lanzado una operación para detener a los responsables del ataque, en un suceso del que Teherán culpa a Estados Unidos e Israel, países que lanzaron una ofensiva hace más de siete meses contra el país persa.

En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos terroristas.

La semana pasada, al menos seis supuestos terroristas murieron durante una operación contra una célula que “planeaba llevar a cabo un ataque terrorista” en las cercanías de Zahedán, capital de la provincia.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní en la que operan grupos armados de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas dedicadas al contrabando y al narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Yeish al Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.