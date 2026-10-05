Australia investiga supuestos nexos con el país de copiloto de Flydubai que atacó a piloto

La Policía Federal Australiana (AFP) confirmó que el Equipo Conjunto de Contraterrorismo de Victoria, integrado por la AFP, la Policía de Victoria y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), investiga los supuestos vínculos del hombre con Australia tras una estancia en el país revelada por la prensa local.

Según información publicada por medios locales australianos, el copiloto, identificado por varios medios como el omaní Hamam al Hammami, obtuvo un visado de estudiante en 2014 y estudió en Australia entre 2015 y 2017, por lo que la Policía investigará si pudo radicalizarse durante su estadía.

El visado del acusado fue cancelado en 2019 después de que dejara de estar matriculado en un curso, según fuentes citadas por la cadena pública ABC.

El incidente ocurrió durante un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv que transportaba a 174 personas.

Según la Fiscalía General de EAU, el copiloto atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó hacerse con el control del avión, que llegó a perder cerca de 4.300 metros de altitud en menos de 30 segundos.

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Los pasajeros y otros miembros de la tripulación lograron reducir al atacante, mientras el piloto, Smit Machchhar, consiguió abrir la puerta de la cabina pese a estar herido. La aeronave fue desviada y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí.

El caso ha abierto además interrogantes sobre los controles de seguridad y los procesos de selección de las aerolíneas.

Al Hammami había realizado previamente un curso a distancia de gestión de aviación en Buckinghamshire New University, aunque la institución británica aclaró que no recibió allí formación como piloto.

Así mismo, Royal Air Maroc confirmó que completó en 2025 un periodo de formación teórica de tres meses dentro de un proceso de selección, pero que finalmente no fue contratado.

Las investigaciones buscan determinar las circunstancias y el posible móvil del ataque, así como establecer si el copiloto actuó solo o mantenía vínculos con algún grupo extremista.