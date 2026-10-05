Bruselas celebra liberación de reservas de petróleo porque aleja veto de EEUU al diésel

"Hubo un compromiso claro de oponerse a las prohibiciones de exportación, que podrían agravar aún más una situación de suministro ya muy ajustada", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz señaló que "proteger a los hogares y a las empresas sigue siendo una prioridad" para Bruselas y calificó la liberación de reservas como "una medida inmediata y un buen paso adelante" que "tendrá un impacto positivo en los precios del petróleo".

El acuerdo llegó después de que Washington presionara a los europeos, en particular a Francia y Alemania, para que recurrieran a sus reservas estratégicas y amenazara con limitar las exportaciones estadounidenses de diésel si no contribuían a aumentar la oferta en el mercado.

Tras el pacto, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió la respuesta europea y descartó públicamente una prohibición de las exportaciones de diésel, aunque aseguró que esa eventual prohibición "nunca estuvo sobre la mesa".

El plan prevé una liberación sustancial de diésel en los primeros veinte días y será coordinado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), mientras que corresponderá a los países participantes concretar su aportación y los productos que pondrán en el mercado.

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La portavoz comunitaria agregó que corresponde a la AIE liderar el proceso, aunque ofreció la coordinación de los grupos de trabajo de la Comisión Europea y los Estados miembros.

Bruselas advirtió además de que Europa se encamina hacia "un invierno muy difícil" en materia de precios y abrió la puerta a posibles ajustes en la normativa comunitaria sobre emisiones y fugas de metano, criticada por Washington y cuya aplicación está prevista a partir del próximo 1 de enero.