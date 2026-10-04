“Ganó la gente que no se vende”, celebra Sole Núñez, virtual intendenta de Asunción

Soledad Núñez, candidata única de la oposición, es la virtual ganadora de las elecciones Municipales de Asunción, venciendo por un margen de más de 5.000 votos al candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-HC).

Núñez obtuvo 133.325 votos (47,78%) frente a los 128.301 votos (45,98%) del candidato oficialista, según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el 99,92% de los votos escrutados.

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En su discurso de victoria, Sole destacó que la ciudadanía de la capital logró imponerse mediante el voto frente al poder político tradicional. “Asunción votó, Asunción ganó. Hoy ganó la gente. Hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona. Hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende” dijo.

La flamante intendente electa enfatizó que su administración se basará en la honestidad, el trabajo arduo y la valentía, priorizando la urgente reconstrucción de los barrios que se encuentran en situación crítica.

“Voy a ser la candidata de los que me votaron y de los que no”, dijo Núñez

La virtual intendenta electa prometió gobernar para todos los asuncenos, trabajando activamente para ganarse la confianza de quienes no acompañaron su candidatura. “Voy a ser la intendenta de los que me votaron y también de los que no me votaron”, prometió.

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“Yo voy a trabajar todos los días para poder recuperar su confianza y para demostrarles de que yo vVideo: Santiago Peña no reconoce la derrota colorada en Asunciónengo acá sin mirar afiliación partidaria, demostrarle que una Municipalidad a la altura de las necesidades de la gente sí puede existir”, agregó.

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Núñez sostuvo que la gestión pondrá como prioridad el rescate y desarrollo de los barrios. “Vamos a hacer que Asunción vuelva a ponerse de pie. Vamos a hacer que Asunción vuelva a ser esta capital que nos inspira orgullo, poniendo en primer lugar siempre a los barrios, a nuestros queridos barrios, que necesitan ser reconstruidos”, expresó.

La candidata enfatizó que el triunfo en las urnas es solo el comienzo, y que el verdadero reto es administrar con la ciudad. “Demostrar que sí se puede no solo ganar, que sí se puede gobernar bien, para eso vinimos”, expresó. Núñez enfatizó que la victoria de la unidad opositoar ”marca también el camino para más adelante, la unidad como un mandato necesario para lograr los cambios que la gente nos pide”, expresó

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