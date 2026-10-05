Dos migrantes mueren al intentar cruzar el Canal de la Mancha desde Francia al Reino Unido

Los hechos se produjeron en la playa de Terminus, en Berck, en la costa norte de Francia, y los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 22.30 horas locales (20.30 GMT), precisó el rotativo.

Poco antes, una embarcación utilizada para transportar migrantes había salido al mar con unas 120 personas a bordo, dejando en el agua a alrededor de 20 personas que no habían conseguido embarcar, según 'La Voix du Nord'.

La Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo francesa (SNSM) rescató a cuatro personas, pero dos hombres, de unos 45 y 35 años, se encontraban en parada cardiorrespiratoria y no pudieron ser reanimados, por lo que sus muertes fueron declaradas alrededor de la medianoche.

Las otras dos personas rescatadas eran mujeres somalíes de 20 y 26 años, que fueron trasladadas a un hospital de Rang-du-Fliers, cerca de Berck.

Una de ellas presentaba numerosas quemaduras en las piernas, que podrían haber sido provocadas por una reacción química entre la gasolina y el agua de mar, mientras que la otra tenía dificultades respiratorias, probablemente por haber inhalado vapores de gasolina, según el rotativo.

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Los servicios de emergencia también acudieron para asistir al grupo de unas 20 personas que no habían podido subir a la embarcación, pero éstas rechazaron la ayuda y se dirigieron hacia las dunas de la playa, según el periódico.

Los intentos de cruzar el Canal de la Mancha desde la costa francesa hacia Reino Unido son frecuentes, especialmente en este momento por las condiciones meteorológicas favorables, y se han convertido en una de las principales rutas utilizadas por los migrantes que buscan llegar a territorio británico.