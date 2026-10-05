El euro baja a 1,118 dólares y toca nuevos mínimos desde 2025

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este lunes, el euro cotiza a 1,118 dólares, pero dos horas antes, ha llegado a tocar un mínimo en 1,116 dólares.

El pasado viernes, el euro ya cerró por debajo de los 1,13 dólares (1,1276 dólares), en un contexto marcado por el aumento de la prima de riesgo francesa, que rozó los 150 puntos básicos, máximos desde 2011, mientras el rendimiento de su bono se aproximó al 5 %.

Los analistas de Renta4 explican que "la deuda francesa se erige como el punto débil de la zona euro".

El Gobierno galo presentará los presupuestos de 2027 el próximo 6 de octubre e incluirán un esfuerzo fiscal de 54.000 millones de euros para reducir el déficit solo del 5,4 % al 5 %.

"Con un Parlamento dividido y protestas en las calles, su aprobación final se presenta complicada", añaden los mismos analistas, para quien la incertidumbre causada por Francia presiona al euro.