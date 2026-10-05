El presidente de Panamá viaja a Vietnam en busca de nuevas alianzas comerciales

Los medios estatales de Vietnam confirmaron que Mulino llegará este lunes, acompañado de varios ministros, con una agenda de trabajo que incluye una reunión con el secretario general del Partido Comunista Vietnamita, To Lam, el máximo dirigente del país.

La visita se extenderá hasta el jueves y su objetivo es "impulsar los nexos bilaterales de amistad y cooperación de manera más sólida y efectiva", después de haber alcanzado un intercambio comercial de 478,1 millones de dólares en 2025, según reseña este lunes la prensa vietnamita.

Las relaciones entre ambos países, que datan de 1975, se han ido fortaleciendo en los últimos años, con Vietnam vendiendo productos como calzado, teléfonos, computadoras y artículos electrónicos; y comprando a Panamá madera y sus derivados, además de algunas materias primas.

La portavoz de la cartera de Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, adelantó que ambos países podrían ampliar la cooperación en áreas como agricultura, telecomunicaciones, infraestructura, transporte marítimo, aviación, logística portuaria, banca, educación y formación.

Asimismo, según es citada en la prensa estatal, la portavoz dijo que Vietnam podría apoyar a Panamá en la producción de alimentos, "especialmente en el cultivo de arroz".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos manifestó en una consulta pública a finales de septiembre que la nación centroamericana está interesada en fortalecer los vínculos con Vietnam en materia de comercio e inversión.

"Panamá está dispuesto a servir de puerta de entrada para que Vietnam desarrolle relaciones con la región latinoamericana y espera aprovechar a la nación indochina como canal para acceder y ampliar sus relaciones con el Sudeste Asiático", sostuvo.

Mulino -acompañado de tres ministros y funcionarios, entre ellos el canciller, Javier Martínez-Acha, y el del Canal, José Ramón Icaza- llegó el sábado a Singapur, donde tenía previsto verse este lunes con el primer ministro de la próspera ciudad-Estado, Lawrence Wong.