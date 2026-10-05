Fuerzas leales al Gobierno yemení capturan posiciones de los hutíes cerca de Bab al Mandeb

Los informantes indicaron que "la Brigada de los Gigantes y las Fuerzas Escudo de la Nación, afines al gobierno, avanzaron hacia la costa occidental y alcanzaron las afueras de Bab al Mandeb", situada en el extremo suroeste del Yemen.

Por otro lado, una fuente de la Brigada de los Gigantes indicó a EFE que ya han empezado a llegar "sus primeros contingentes" al área de Bab al Mandeb "con cobertura aérea en un intento por recuperar la zona", actualmente en manos de las fuerzas hutíes.

En su cuenta oficial de X, la Brigada de los Gigantes reconoció que ha lanzado una "operación militar decisiva contra la milicia hutí" en ese punto estratégico, que marca el acceso al mar Rojo.

Fuentes militares señalaron que las próximas horas podrían ser decisivas, con las fuerzas gubernamentales posicionadas en las afueras de la zona, cerca del estratégico puerto de Moca, en el mar Rojo, que fue tomado también por los insurgentes a mitad de septiembre.

El avance se produjo un día después de que el gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una importante campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes y restaurar la autoridad estatal.

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El portavoz militar del gobierno, el general de división Majid al Nuzaili, declaró este lunes que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo 1.122 operaciones de ataque de precisión contra posiciones hutíes en Saada, al Yauf, Taiz y la costa occidental, en donde había "neutralizado a 1.747 combatientes hutíes".

Hasta el momento, los rebeldes hutíes -grupo respaldado por Irán- no se han pronunciado ante esta información.

El estrecho de Bab al Mandeb es un importante punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por lo que el control de las zonas costeras circundantes es crucial para la navegación internacional.