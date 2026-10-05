La semana del Nobel de Literatura y del arte de Lichtenstein o el regreso de 'Carrie'

Las inesperadas victorias el año pasado del húngaro László Krasznahorkai y en 2023 de la surcoreana Han Kang, las quinielas para el Premio Nobel de Literatura 2026 están más abiertas que nunca. La Academia Sueca anunciará el nombre este jueves en un acto que suscita un gran interés entre los lectores.

Las quinielas que preceden al anuncio siguen apuntando a autores que llevan años sonando como posibles ganadores: desde la china Can Xue al japonés Haruki Murakami, el estadounidense Thomas Pynchon o el australiano Gerald Murnane, a los que se unen nombres como los de la mexicana Cristina Rivera Garza, el español Enrique Vila Matas o la portuguesa Lidia Jorge.

El mundo del arte multiplica su oferta en el último trimestre del año y esta semana se inauguran dos muestras de lo más interesantes: 'Roy Lichtenstein: Like New', del 11 de octubre al 10 de mayo de 2027 en el Whitney de Nueva York, y 'The 90s: Art and Fashion' en la Tate Britain del 8 de octubre al 14 de febrero.

De Lichtenstein, uno de los grandes nombres del pop art, se podrán ver 130 obras que recorren toda su trayectoria, desde 1940 a 1990. Y la de la Tate explora toda una década caracterizada "por su audaz creatividad y espíritu rebelde". Dos buenas excusas para visitar dos grandes ciudades.

La cara ensangrentada de Sissy Spacek en el 'Carrie' de Brian de Palma es una imagen tan icónica para el cine como aterradora para los espectadores. Fue una adaptación mítica de la primera y aclamada novela de Stephen King.

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Ahora ha sido adaptada como serie de ocho episodios, con la joven actriz canadiense Summer H. Howell como protagonista, una producción que se estrenará el 7 de octubre en Prime Video. Para quien se atreva a pasar miedo desde el sofá.

El Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) ha cobrado en los últimos años una gran importancia, hasta el punto de que la película vencedora entra directamente a la carrera por el Óscar a mejor película internacional, al igual que las ganadoras de Cannes, Venecia, Berlín, Sundance y Toronto.

En la edición de este año, más allá de la competición, los espectadores podrán disfrutar de clases magistrales de cineastas como el mexicano Alfonso Cuarón o el coreano Na Hong-jin, ver los últimos trabajos de cineastas como Pedro Almodóvar ('Amarga Navidad')o Mike Leigh ('Tender Loving Care') y Michelle Yeoh recibirá el premio Cineasta Asiática del Año por sus excepcionales contribuciones al avance del cine asiático.