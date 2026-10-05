Las Cámaras Comercio aportarán a la Cumbre Iberoamericana su visión sobre IA en empresas

La aplicación efectiva de la inteligencia artificial (IA), principalmente en las pequeñas y medianas empresas, el "humanismo empresarial" y la proyección internacional serán los ejes de esas propuestas.

Figurarán en la Declaración de Valladolid, durante la clausura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), el próximo miércoles.

La ciudad española de Valladolid acoge desde este lunes esa reunión y también la del LXII Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC)

El presidente de la AICO, José Jesús Rodríguez Cárdenas, aseguró hoy que el objetivo de este tipo de reuniones es el de "seguir trabajando en una economía más sólida e impulsar el intercambio en toda la región porque el lenguaje empresarial es universal en pro del progreso y generación de empleo".

En la misma línea, la presidenta de la CIAC, Liliana Sánchez, recordó que "parte del sistema de hacer negocio exige mecanismos rápidos que permitan resolver sus disputas de manera eficiente y generar confianza en el mercado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde otro punto de vista, el del arbitraje, Sánchez se mostró partidaria de resolver de forma amistosa las controversias mediante "trabajos ágiles, especializados y confidenciales para mantener en buena lid el lenguaje de los negocios", concluyó.