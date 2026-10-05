Las exportaciones de crudo de Oriente Medio se acercan a niveles previos a la guerra

Según datos de la consultora Kpler compartidos este lunes con EFE, la cifra de septiembre fue de 17,32 mbd, frente a los 11,65 mbd de agosto y al promedio de 18 mbd registrado en 2025, antes de que comenzase la guerra.

El volumen de suministro de crudo exportado de la región, sacudida por los conflictos en Irán y Yemen, incluye los cargamentos desde Omán y la ciudad emiratí de Fuyaira, que no atraviesan el estrecho de Ormuz, así como los del mar Rojo, con salidas marítimas por el canal de Suez y el estrecho Bab al Mandeb, explica a EFE la analista sénior de crudo de Kpler, Muyu Xu, afincada en Singapur.

El flujo de crudo a través de Ormuz, vía estratégica para el comercio energético y uno de los principales puntos de fricción en la guerra de Irán, se situó en septiembre en torno a los 10 millones de barriles diarios, frente a los 6,1 mbd de agosto y los 14,9 de promedio en 2025, de acuerdo con la firma.

No obstante, "las cifras fluctúan considerablemente según el periodo que se analice", advierte Xu, que pone como ejemplo los volúmenes "más elevados" registrados los días 27, 28 y 30 de septiembre, de 25,93, 22,97 y 23,84 mbd, respectivamente, frente a los 16,07 mbd del día 29.

Según Bloomberg, este lunes transitaron por Ormuz -que en tiempos de paz canaliza en torno al 20 % del petróleo y la cuarta parte del gas natural licuado (GNL) global- 87 barcos menos que el promedio previo a la guerra utilizado como referencia en sus cálculos.

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Kpler señala además que el 40 % de las exportaciones de crudo de Oriente Medio "evita ahora Ormuz, frente al 17 % anterior a la guerra", mediante oleoductos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Riad ha desviado parte de sus exportaciones hacia el oeste, lo que elevó el volumen de carga en sus puertos del mar Rojo de 0,75 mbd antes de la guerra a 4,3 mbd en junio, según la consultora.

El precio del barril brent para entrega en diciembre se sitúa este lunes en los 101,91 dólares, una caída del 0,33 %.

La recuperación de las exportaciones responde, según analistas, a factores como la creciente disposición de los petroleros a asumir las consecuencias de atravesar Ormuz o al incremento de los pagos ofrecidos por países de la región a los operadores.

Según The New York Times, ahora hay más buques cisterna dispuestos a arriesgarse a cruzar Ormuz, donde se han registrado numerosos ataques a embarcaciones durante los más de siete meses de guerra.

Asimismo, países como Arabia Saudí y EAU han llegado a ofrecer como incentivo sumas hasta diez veces superiores a las tarifas previas a la guerra, asegura el mismo medio, que cita expertos en la materia.

En mayo, EE.UU. anunció además el denominado "Proyecto Libertad", operación para liberar a embarcaciones atrapadas en Ormuz por el bloqueo iraní.