Negociaciones comerciales entre la India y EE.UU. están estancadas, asegura ministra india

"Las negociaciones del acuerdo aún están en curso, aunque nos gustaría creer que ambas partes han alcanzado un punto de estancamiento en el que dar o ceder más podría resultar muy, muy difícil", dijo la ministra durante la Reunión de Líderes de Múnich en Nueva Delhi.

"La balanza (comercial) se inclina desfavorablemente para EE. UU. Por lo tanto, querrían reducir ese desequilibrio, y su deseo sería conseguir, en la medida de lo posible, algún tipo de compensación, desde su punto de vista, por todo lo que han perdido a lo largo de estos años", agregó.

Washington y Nueva Delhi iniciaron negociaciones para lograr un acuerdo de comercio bilateral en febrero de 2025, aunque los aranceles que la Administración de Donald Trump ha impuesto a la India se han convertido en el principal escollo de los diálogos.

Las relaciones entraron nuevamente bajo presión en septiembre tras la aprobación de la 'ley Lindsey Graham' en EEUU, la cual permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que, como la India, son grandes compradores de petróleo y gas de Rusia e Irán.

El último gran avance de las negociaciones comerciales ocurrió en febrero, cuando ambos países anunciaron conjuntamente la firma de un marco de acuerdo interino que sienta las bases para su pacto de comercial bilateral.

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Dicho documento proponía fijar un arancel recíproco del 18 % y activar la eliminación inmediata de los gravámenes punitivos que EE. UU. aplicaba a los productos indios.