Obama se une a la campaña demócrata para apoyar al aspirante a senador El-Sayed

"El presidente Obama movilizará a los votantes y los animará a votar anticipadamente por los demócratas en todos los niveles", señaló el Partido Demócrata en un comunicado.

En el acto también participará Jocelyn Benson, candidata demócrata a gobernadora de Míchigan.

Míchigan se ha convertido en un estado clave en la pugna por el control del Senado. El promedio de encuestas otorga a El-Sayed una ventaja de más de tres puntos sobre su rival republicano, Mike Rogers, y de imponerse en noviembre se convertiría en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

El-Sayed, cercano ideológicamente a referentes progresistas como el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se impuso en las primarias demócratas a la moderada Haley Stevens, respaldada por buena parte de la dirección del partido.

Los sondeos también sitúan a Benson entre siete y doce puntos por delante de su rival republicano, John James, en la contienda por la Gobernación de Míchigan.

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La exvicepresidenta Kamala Harris ya había participado el 22 de septiembre en un acto electoral de la campaña en Míchigan para apoyar a El-Sayed.

En las elecciones de medio mandato estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, cargos estatales y locales en todo el país, las gobernaciones de 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados.

La preocupación por el coste de vida, incluidos los precios de la gasolina, y el descontento con las políticas económicas del presidente Donald Trump han impulsado a los demócratas en los sondeos, que apuntan a posibles victorias del partido en zonas tradicionalmente republicanas.