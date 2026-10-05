OMS: Casi mil personas murieron en los dos últimos meses por la escalada en el Yemen

En su sexto informe de situación, correspondiente al periodo del 27 de septiembre al 2 de octubre, la agencia de la ONU indicó que en esos seis días se registraron 685 nuevas víctimas (564 heridos y 121 fallecidos), lo que supone una media de 114 diarias, frente a las 101 del periodo anterior.

Taiz, en el suroeste, se ha convertido en el frente más activo después de que los combates llegaran a la propia ciudad, donde las víctimas diarias pasaron de 8 a 109 en una semana.

Según el organismo, los combates continúan en la costa de Lahj, en Marib y en Taiz, y los primeros reportes de víctimas llegaron esta semana desde Hadramut y Al Yauf.

La OMS advirtió de que los apagones de comunicaciones y los riesgos de protección impiden obtener datos en tiempo real en ambos lados de la línea del frente, por lo que las cifras deben considerarse "un mínimo".

Además, no tiene acceso a las zonas bajo control de las autoridades de facto hutíes.

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El desplazamiento alcanza ya las gobernaciones orientales de Hadramut, Al Mahra y Shabwa, donde los servicios sanitarios son escasos, mientras que en el distrito de Al Abr, las autoridades locales estiman que alrededor del 95 % de la población está desplazada.

Por otro lado, la OMS alertó de que el cólera se ha triplicado en tres semanas, con 647 casos sospechosos. En lo que va de 2026 se han notificado 7.871 casos y 27 muertes, de los que 1.892 casos y 11 fallecimientos corresponden a las últimas cuatro semanas, con el 94 % de los casos recientes concentrados en Abyán, Lahj, Al Dhale, Taiz y Aden, las gobernaciones que acogen a la mayoría de los desplazados.

La OMS informó también de más de 22.000 casos sospechosos de sarampión y 128 muertes este año, con un repunte en Hadramut, mientras que la cobertura de vacunación es del 45 % por dosis, frente al 95 % necesario para frenar la transmisión y el sistema sanitario se encuentra desbordado por el conflicto.

El informe se publica en plena ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales, apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí, que este lunes anunció un "ataque estratégico" contra Saná.