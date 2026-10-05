Mundo
05 de octubre de 2026 a la - 07:00

Un muerto y seis heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov

Imagen sin descripción

Kiev, 5 oct (EFE).- Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en sus redes sociales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según dijo la fuente en su parte, el ataque provocó incendios en un edificio administrativo y en varios automóviles, y causó daños en viviendas y otras infraestructuras.

El Servicio de Emergencias y las autoridades regionales también han informado de ataques rusos durante la noche contra infraestructura industrial y portuaria de la región de Odesa.

Mientras tanto, la Guardia de Fronteras ucraniana ha dado cuenta del cierre temporal de un paso fronterizo con Moldavia debido a un bombardeo ruso que, según medios moldavos, ha herido a un guardia fronterizo de ese país vecino de Ucrania y ha provocado daños en un autobús.