Un muerto y siete heridos, uno un trabajador de la UNRWA, en dos ataques israelíes en Gaza

Esta mañana, el ataque de un dron israelí contra un grupo de peatones en el área de Al Mawasi, en la playa de Jan Yunis, causó la muerte de una persona y heridas a otras cinco —entre ellas una persona en estado crítico, así como dos niños y su madre—, informó la Defensa Civil de Jan Yunis, que trasladó a las víctimas al Hospital Naser.

Además, en otro incidente y pese al alto el fuego vigente desde hace casi un año que Israel viola prácticamente a diario, otras dos personas resultaron heridas en un bombardeo próximo a las torres Tayba, situadas junto a una planta desalinizadora de la UNRWA al oeste de Jan Yunis.

Uno de los heridos en el ataque es un empleado de la UNRWA que trabajaba en la planta desalinizadora, confirmó la Defensa Civil, que describió daños en tiendas de campaña próximas donde sobreviven gazatíes desplazados.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre estos bombardeos.

El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.200 personas y los heridos los 175.000, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

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Sólo durante la tregua, que comenzó en octubre de 2025 y se extiende hasta hoy, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de más de 1.460 personas.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio contra el pueblo palestino.